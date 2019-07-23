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تعاقد القادسية مع لاعب الكرة الطائرة في العربي وكاظمة سابقاً سلطان أحمد لتدعيم صفوف الأصفر في الموسم المقبل. وضم القادسية اللاعب الذي تكون في العربي وكان يلعب في صفوف كاظمة الموسم الماضي مقابل 3 ألاف دينار مستفيداً من القانون الجديد الذي اقره الاتحاد والقاضي بامكانية انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاماً دون موافقة ناديهم الأصلي. ويشغل أحمد مركز «السنتر» وهو يعتبر صفقة جيدة للأصفر الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه من اجل الدخول الى المنافسة بقوة في الموسم المقبل. وحصنت إدارة الأصفر عددا من لاعبي الفريق من خلال ابرام عقود معهم من أجل ابقائهم في صفوف الفريق مثل النجم سعد صالح وموسى بحروه وناصر عبدالصمد.

وكان القادسية تعاقد مع المدرب التونسي صابر عبدالواحد لقيادة الفريق الأول حيث سبق لعبدالواحد أن قاد الساحل وفريق الشباب في الكويت.

