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حصد نادي الكويت خمس ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين ضمن منافسات فردي الناشئين ببطولة غرب آسيا للجودو 2019 للفئات العمرية.وقال مدرب الكويت جمال فريد إن النادي حصل على المركز الثاني في البطولة على مستوى فردي الناشئين بعد حصده خمس ميداليات في أوزان مختلفة. وأضاف فريد أن الناشئين الحاصلين على الميداليتين الذهبيتين هم علي الشمري وخالد عبد الحي فيما حصل عبد العزيز الهاجري على الميدالية الفضية وحصد كل من عبدالله عبدالحي وجاسم الشطي على ميدالية برونزية. وكانت انطلقت منافسات البطولة التي يشارك بها ناديا الكويت والقادسية السبت الماضي واستطاع لاعبوهما حصد خمس ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية في منافسات فردي (أشبال وناشئين). كما أحرز الكويت المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات فردي الأشبال بإجمالي ست ميداليات منها أربع ذهبية وفضية واحدة وبرونزية واحدة.

