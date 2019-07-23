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في وسط المساحات الخضراء الخاطفة للأنفاس لمقاطعة غاداباي في أذربيجان، يقف جسرٌ قديم ليشكل صورة تبعث السكون. ولكن، ما القصة وراء هذا الهيكل الذي جعل الأشخاص يشيرون إليه بـ «الجسر الدموي»؟

وفي حديثه عن السبب وراء تسميته، قال المصور خاليق فاليزاديه لشبكة «سي إن إن» إن الأمر «يعود إلى حادثة مأساوية سقطت فيها العربات من الجسر، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص على متنها» وبُني هذا الجسر الذي استخدم كسكة حديدية في عام 1879، وهو لا يُستخدم حالياً، إذ إنه عبارة عن نصب تاريخي. وأشار المصور إلى وجود 23 جسراً مقوساً في مقاطعة غاداباي اليوم، وظلت بعضها كما كانت منذ 100 عام. ويبدو أن فاليزاديه ليس الشخص الوحيد المسحور بالجسر التاريخي، إذ يزور هذا الجسر العديد من السياح من مختلف الجنسيات كل عام.

