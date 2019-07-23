شريفة سالم حسين العيناتي، 82 عاماً، شيعت، الرجال: العدان، ق7، ش7، م65، ت: 99037505، النساء: قرطبة، ق2، ش2، م53

بيبي إبراهيم بوشهري، أرملة أحمد جاسم ماجكي، 78 عاماً، شيعت، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 97533777، النساء: المنصورية، ق2، ش29، م23

أريام جراح عبدالله جعفر، عام واحد شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99850001

فاطمة محسن سليمان المطيري، أرملة خليفة مجبل سنافي الجدعي المطيري، 55 عاماً، شيعت، الرجال: القصور، ق2، ش15، م9، ت: 99885919، النساء: القصور، ق2، ش15، م9

سعد سمران البطحاني، 84 عاماً، شيع، الرجال: جابر الأحمد، ق2، ش201، م409، ت: 99533340، النساء: الرابية، ق1، ش34، م10

نعيمة محمد محمد سليم، 67 عاماً، شيعت، الرجال: كيفان، ق6، شارع عبدالحميد الصانع، م23، ت: 69696869، النساء: كيفان، ق6، ش60، م5

غنيمة عبدالله علي الحقان، أرملة محمد صالح العنيزي، 81 عاماً شيعت، الرجال: السرة، ق4، الشارع الأول، م21، ديوان العنيزي، ت: 90044021، النساء: السرة، ق4، ش1، م23

روان نواف الجيران، 26 عاماً، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع صنعاء، م13، ت: 99477991، النساء: مشرف، ق5، ش12، م32، ت: 99881753

إنا لله وإنا إليه راجعون