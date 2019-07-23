أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح قائلا: احاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً في مستهل اعماله بالتوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشكل جذري وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وبهذا الصدد اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن، وقد ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي يقوم بها رئيس الجهاز المركزي وجميع العاملين في الجهاز في سبيل تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة هذه القضية منوهاً بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من منطلق انساني والتي تعكس حرص الكويت على تكريس وجهها الحضاري، مؤكدا ضرورة تجسيد التعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل ايجاد حل جذري حاسم لهذه المشكلة بمراعاة جميع الجوانب الأمنية والانسانية والثقافية والاقتصادية، فقد احاط سموه مجلس الوزراء بأنه قد تم التنسيق مع رئيس مجلس الأمة لعقد اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة بمكتب رئيس مجلس الأمة بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك سعياً لايجاد افضل الحلول العملية لهذه المشكلة.

ثم استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وضمن اطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس او التكسب غير المشروع او الاضرار بالمال العام، وحرصا على تفعيل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة جميع اوجه الفساد في الوزارات والجهات الحكومية ووضعها موضع التنفيذ، فقد احاط وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري المجلس علماً بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» باحالة عدد من القياديين والمسؤولين في وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة خاصة الى النيابة العامة على خلفية مشكلة تجمع الأمطار والسيول في الطرق وتطاير الحصى.

وقد اشاد مجلس الوزراء بالاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، متمنياً لجميع العاملين في الهيئة التوفيق في اداء مهامهم في مكافحة آفة الفساد المدمرة، وبهذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأن هذه الاجراءات تتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن محاسبة كل المتسببين في ازمة الأمطار والسيول في الشوارع والطرق، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة ومساءلة من تجاوز او تهاون على حساب المال العام، وكذلك منع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية. كما قدم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عرضاً مرئياً للمجلس، حول ما قام به المركز من عمل خلال الستة اشهر الماضية ومنذ تأسيس الحسابات الخاصة بالمركز في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تضمن العرض شرح آلية عمل المركز وما قدمه من بيانات ومحتوى اعلامي ودعم فني للوزارات والجهات الحكومية وقياس مدى تفاعل الجهات الحكومية مع ادوات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما ابرز العرض جهود المركز في التعامل مع الأنشطة والاحداث التي تواجه الأجهزة الحكومية من خلال تفعيل ادواتها الاعلامية ورصد سلبيات وايجابيات التعامل مع مواقع التواصل الحكومي لكل جهة حكومية. وقد قــرر المجلــس حث الجهات الحكومية للتعاون مع مركز التواصل الحكومي والالتزام بالتعليمات الصادرة من المركز والتنسيق المتواصل معه في كل ما يتصل بمواقع التواصل الاجتماعي. ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2018، وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد المشعل وفريق الجهاز حول نتائج اعمال الجهاز خلال عام 2018 وكذلك نتائج متابعة الجهاز للمشروعات الانشائية الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل بها ودراسة الجدول الزمني لها، حيث قام الجهاز بحساب مؤشر قياس مستوى اداء الجهات الحكومية بناء على متوسط نسب الانجاز الفعلية والمخطط لها وملاحظات الجهاز على المشاريع، الى جانب المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والتوصيات العامة والخاصة التي توصل اليها الجهاز لمعالجتها، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.

كما تضمن التقرير استطلاع للرأي العام قام به الجهاز بشأن عدد من المواضيع الحيوية ونتائج دراسة تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/ 2018. وقد اشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في اعداد التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة المشروعات الحكومية والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وقرر المجلس احالة التقرير للجان الوزارية لدراسة التوصيات الواردة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ وذلك للارتقاء بأداء الجهات الحكومية.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد اعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ جراء التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الخليج العربي ازاء احتجاز ناقلة نفط بريطانية اخيراً من قبل الحرس الثوري الايراني، داعياً جميع الأطراف الى ضبط النفس، كما دعا المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود من اجل تخفيف حدة التوتر في هذه المنطقة الحيوية بما يكفل سلامة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن والناقلات التجارية العابرة لمضيق هرمز.

