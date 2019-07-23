الأولى

دعا مجلس الوزراء إلى ضرورة تعاون السلطتين لإيجاد حل لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية بمراعاة جميع الجوانب الأمنية والانسانية والثقافية والاقتصادية، وذلك بناء على التوجيهات السامية الرامية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة معالجة أوضاع هذه الفئة بشكل جذري وبما يحقق المصلحة العليا للبلد.

وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحكومة في اجتماعها الاسبوعي أمس بانه قد تم التنسيق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد اجتماع مشترك بين فريق حكومي برئاسة سموه واخر من مجلس الامة بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بمكتب رئيس مجلس الأمة. سعياً لايجاد افضل الحلول العملية لهذه المشكلة. وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه على تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مثمناً جهود الجهاز ومنوهاً بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من منطلق انساني والتي تعكس حرص الكويت على تكريس وجهها الحضاري.

من جانب اخر ضمن إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الإضرار بالمال العام، وحرصا على تفعيل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة كافة أوجه الفساد في الوزارات والجهات الحكومية ووضعها موضع التنفيذ، وقد أشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإحالة عدد من القياديين والمسؤولين واخرين إلي النيابة العامة على خلفية مشكلة تجمع الأمطار والسيول في الطرق وتطاير الحصى، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة ومساءلة من تجاوز أو تهاون على حساب المال العام، وكذلك منع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية.

من جانب آخر قــرر المجلــس حث الجهات الحكومية للتعاون مع مركز التواصل الحكومي والالتزام بالتعليمات الصادرة من المركز والتنسيق المتواصل معه في كل ما يتصل بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قدم عرضاً مرئياً للمجلس، حول ما قام به المركز من عمل خلال الستة أشهر الماضية ومنذ تأسيس الحسابات الخاصة بالمركز في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تضمن العرض شرح آلية عمل المركز وما قدمه من بيانات ومحتوى إعلامي ودعم فني للوزارات والجهات الحكومية وقياس مدى تفاعل الجهات الحكومية مع أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أبرز العرض جهود المركز في التعامل مع الأنشطة والاحداث التي تواجه الأجهزة الحكومية من خلال تفعيل أدواتها الإعلامية ورصد سلبيات وايجابيات التعامل مع مواقع التواصل الحكومي لكل جهة حكومية.

ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2018، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وفريق الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2018 وكذلك نتائج متابعة الجهاز للمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل بها ودراسة الجدول الزمني لها، حيث قام الجهاز بحساب مؤشر قياس مستوى أداء الجهات الحكومية بناء على متوسط نسب الإنجاز الفعلية والمخطط لها وملاحظات الجهاز على المشاريع، إلى جانب المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والتوصيات العامة والخاصة التي توصل إليها الجهاز لمعالجتها، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.

كما تضمن التقرير استطلاع للرأي العام قام به الجهاز بشأن عدد من المواضيع الحيوية ونتائج دراسة تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017 / 2018.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة المشروعات الحكومية والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وقرر المجلس إحالة التقرير للجان الوزارية لدراسة التوصيات الواردة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ وذلك للارتقاء بأداء الجهات الحكومية.