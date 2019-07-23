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أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن التطور الالكتروني، ومواصلة التعديلات التشريعية الاقتصادية غير الشعبية تهدف الى تعزيز عناصر الجذب الاستثماري والتجاري المحلي كونها تدعم خطط الدولة لتحسين مؤشر الأعمال وتدفع الى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي جاذب.

واضاف الروضان، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد بجمعية الخريجين مساء اول من أمس، أن من بين تلك القوانين المرتقب اصدارها، قانون السجل التجاري وقانون التأمين، ومراقبي الحسابات، وجميعها تصب في تحسين مؤشرات الكويت عالميا مبيناً أن أنظمة الربط الالكتروني بالوزارة أسهمت في خفض كلفة الخدمات التموينية بـ30 مليون دينار

وقال الروضان ان المساعي الجادة عبر خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة في جمهورية العراق الشقيقة مستمرة حيث تم تشكيل لجنة خاصة لتعزيز العلاقات التجارية مع العراق وجار العمل على منح فيزا متعددة الدخول لنحو 400 شخصية اقتصادية عراقية، لافتاً الى أن هناك رغبة من سمو الأمير لفتح أسواق حرة مع العراق لتعزيز حجم تبادل المصالح بين الشعبين بما يدعم تنمية القطاعات الأهلية تجاريا واقتصاديا.

واشار الى أن وزارة التجارة ومن خلال مساعيها الرامية الى تحسين بيئة الأعمال في البلاد عملت على اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية والذي يعمل على فك الاحتكار وأن يكون في البلاد وكيل أو أكثر وفتح الاستيراد، لافتا الى فتح عملية الاستيراد (أون.لاين) قريبا.

وحول المخزون الغذائي قال الروضان ان خطة الطوارئ تشهد تحديثاً كل 6 أشهر عبر خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي للحالات الصعبة وفي حالة الحرب.