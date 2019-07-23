الأولى

نفت وزارة الشؤون، ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استلام اطفال مجهولي الوالدين بطرق غير قانونية، مؤكدة ان ذلك عارٍ عن الصحة تماما لاستناده على معلومات مغلوطة.

وقال مدير إدارة الحضانة العائلية في الوزارة جاسم الكندري في تصريح للصحافيين امس، ادارة الحضانة العائلية لا تقوم باستلام أي طفل الا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والرسمية من قبل الجهات المعنية بموجب قانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015م والذي نظم شروط الاحتضان والتي منها ان تكون الاسرة الحاضنة كويتية وتتمتع بسمعة طيبة وقادرة على الانفاق ماديا على الطفل وخلوها من الامراض النفسية والعقلية وتراعي احكام الرضاعة الشرعية.

وأضاف : جميع الاسر التي تتقدم لدينا محرومة من الانجاب لأسباب صحية (عقم) ويتم دراسة طلبات الاسر الراغبة بالاحتضان عن طريق المختص بالإدارة ومن ثم تعرض على لجنة الحضانة العائلية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاسرة وادراجها ضمن قائمة الانتظار وقد يستغرق الوقت لتسليم الطفل في مدة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات فضلا عن ان جميع الاسر المحتضنة والمدرجة ضمن قائمة الانتظار تسلم الطفل حسب أولوية تقديم الطلب وفقا للإجراءات الرسمية ولا توجد أي حالات استثناء.