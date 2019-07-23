الأولى

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مواصلة الكويت ووزارة الخارجية الجهود مع الاتحاد الأوروبي لاعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن معربا عن تفاؤله بتجاوب المسؤولين الاوروبيين بشأن هذا الملف، مبينا ان وزارة الخارجية ستواصل مساعيها عبر الضغط والتحرك الايجابي بهذا الشأن.

وقال الجارالله في تصريح لـ كونا امس ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حريص دائما في اتصالاته ولقاءاته مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي على بحث هذا الملف مضيفا ان هناك خطوات تحققت على هذا الصعيد. وأشار الى أنه خلال استقبال الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها الأخيرة للكويت تم طرح موضوع تأشيرات الشنغن واعفاء الكويتيين منها.

وأوضح ان هذا الملف يقع دائما على رأس الموضوعات التي يتم بحثها مع الاصدقاء في الاتحاد الاوروبي لافتا الى ان هناك تجاوبا وتفهما بشأنه اذ لمسنا استعداد الاتحاد الاوروبي من خلال موغيريني لان تكون هناك اولوية للكويت فيما يتعلق باعفاء مواطني الدول من التأشيرة.