الأولى

تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح نيابي للتوسع في خدمات المتقاعدين يقضي بدعم لفاتورة المياه والكهرباء لمساكن المتقاعدين فقط، بحيث تكون تسعيرة الخدمة اقل بنسبة معينة مما يدفعه المواطن العادي.

بدورهم، تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لمنع جهة العمل من نقل الموظفة من مكان عملها بغير طلبها اثناء او بسبب منحها اجازة وضع او رعاية أمومة وطفولة او اجازة رعاية أسرة، وذلك عبر ادخال تعديلات تشريعية على قانون الخدمة المدنية.

وتصدى للوضع القائم من توسع الجهات الحكومية في اجراء التنقلات للموظفات كل من النواب: اسامة الشاهين وحمود الخضير وفراج العربيد وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي عبر هذا التدخل التشريعي، معتبرين أن ما يجري من تنقلات للمرأة الكويتية عرف خطأ وتعسف غير مقبول ضد حقوقها المكفولة دستورا وقانونا.

من ناحيته، تقدم النائب محمد الدلال باقتراح نيابي من اجل تكليف مجلس الوزراء لادارة الفتوى والتشريع في اتاحة حق اطلاع الجمهور على مسودة المشاريع بقوانين التي تريد الحكومة تقديمها لمجلس الأمة وذلك قبل إرسالها للمجلس، من خلال المواقع الالكترونية الرسمية.

واعتبر الدلال ان هذا الحق يدعم التوجه الديموقراطي ويوفر رأي الجمهور وبالأخص المختصين قبل وصول مشاريع القوانين الى مجلس الامة، مشيرا الى ما في هذا من ضمان لإيجاد تشريعات تراعي جميع الآراء في الساحة والمجتمع وبالأخص الاكاديمية وتخرج على نحو سليم وبكفاءة عالية.