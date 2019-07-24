مال وأعمال

كشفت معاملات مالية متعددة بين جهات حكومية وشركات في القطاع الخاص عن تغيير جذري في طريقة تسديد الدفعات المالية المستحقة على جهات الدولة للغير،حيث باتت تخضع تلك المعاملات لتدقيق رقابي مشدد يخضع لعدة مراحل مترابطة.

وقالت مصادر حكومية لـالنهار: لا فلس يصرف دون تدقيق صارم، مشيرة الى أن مئات الفواتير تخضع شهرياً للمراجعة بالنظام المرحلي والإلكتروني تفادياً لأي خطأ قد يحمل المال العام أي عبء، مع محاسبة أي مقصر عن عمد.

وتابعت المصادر: في كل جهة حكومية يوجد مراقب مالي داخلي فضلا عن المدققين ومراجعي الحسابات ليس فقط من اجل تدقيق ما يصرف بل أيضاً للتأكد من أن ما صرف قد صرف بحق ودون استغلال يذكر للمال العام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن صحوة تدقيق المعاملات المالية تلك أسهمت الى حد بعيد في تجنيب المال العام الهدر، موضحة ان جزء من تراجع عجز الموازنة يعود للرقابة اللصيقة على المصروفات.

وتضبط مؤسسات الدولة مصروفاتها منذ عدة سنوات مالية، في وقت حث فيه مجلس الوزراء مراراً تلك الجهات على انتهاج آليات جديدة وملائمة لتحصيل الايرادات والاستفادة منها دون تحميل المالية العامة اعباء اضافية.

وتشدد وزارة المالية على الجهات العامة في تفصيل بند مصروفات اخرى، حيث شددت على عدم قبولها لتضخم هذا البند في اي جهة حكومية دون داع او اسباب قوية.

واعتمدت الحكومة ميزانية تقشفية في عدة سنوات بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وقام البنك الدولي اخيرا باجراء دراسة شاملة لتحليل المشتريات العامة في الكويت، وذلك بهدف تحديد امكانية تحقيق وفورات في التكاليف وبيان السياسات التي تمكن من تقليل أوجه عدم الكفاءة في جميع القطاعات، تبعا لتوافر نوعية البيانات حول تخفيض الانفاق الحكومي.

وتتضمن الخطة المقدمة من البنك الدولي بعد اجراء الدراسة، مراحل التنفيذ والتوصيات، الى جانب تحديد نسبة التخفيض المتوقع للمشتريات الحكومية من اجمالي الميزانية العامة للدولة، بالاضافة الى توفير مستشار أو اختصاصي يتواجد في قطاع شؤون التخزين العامة والنظم لمتابعة مراحل التنفيذ والتوصيات.

وتأتي هذه الدراسة في اطار توجه الحكومة باعتبار أن خيار تخفيض الانفاق العام أصبح أمرا حتميا. مع ضرورة أخذ التدابير المدروسة لاصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية والتوجيه نحو الغايات الصحيحة.

وطالت سياسة ضبط الانفاق العام في الآونة الأخيرة المشتريات الحكومية في وزارة المالية نحو الاتجاه الى عملية مراجعة شاملة للنفقات التشغيلية في المشتريات الحكومية الحالية، حيث تعمل على ترشيد مصروفات المشتريات الخاصة بالانفاق التشغيلي بالحكومة، وذلك عبر مشروع يستهدف اعادة تقييم مراكز التكلفة الرئيسة للمشتريات من أجل تقييم فرص الادخار، ونظام مراجعة شاملة للنفقات التشغيلية في المشتريات الحكومية.

