مال وأعمال

أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن القطاع النفطي في الكويت وصل إلى مرحلة التشبع في الوظائف، مؤكداً أن خصخصة القطاع أصبحت واجبة.

وأضاف الحرمي في تصريح خاص لـ«النهار» أن الحديث عن دمج شركات القطاع النفطي ليس حلاً، إنما ترقيعاً للوضع القائم، ولا فائدة منه.

ولفت الحرمي إلى ضرورة التفكير في تطوير الكفاءات والإنتاجية بدلاً من التفكير في الدمج.

وكانت مصادر قد كشفت لـ«النهار» أن هناك خطة لدمج للقطاع النفطي بانتظار الموافقات اللازمة، خلال 3 سنوات. ولفتت إلى أن عدد الشركات التي سوف ينتهي إليها القطاع، ستكون 3 كيانات ضخمة تشمل عمليات الإنتاج والتكرير والتسويق.

في سياق متصل أشارت إلى أنه تمت الاستعانة بمستشار عالمي لمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وشركاتها التابعة للتأكد من تماشيه مع متطلبات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية العامة حتى عام 2040.

ويضم القطاع النفطي حالياً شركات نفط الكويت وشركة نفط الخليج، وهما المسؤولتان عن إنتاج النفط، حيث يصل إنتاج الكويت حالياً قرابة الـ3 ملايين برميل يومياً، في ظل توقف الحقول المشتركة في الوفرة والخفجي، حيث من المتوقع عودتها مع نهاية العام الجاري.

ووفقاً لاستراتيجية المؤسسة في 2020 من المتوقع أن يصل إنتاج الكويت إلى 4 ملايين برميل في حال عادة الحقول المشتركة إلى الإنتاج، بينما لن تتجاوز كميات الإنتاج من شركة نفط الكويت 3.650 ملايين برميل يومياً، ومن التوقع أن تحافظ الكويت على إنتاجها حتى 2030، ومن ثم يتم الزيادة التدريجية وصولاً إلى 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول 2040، 2.50 مليار قدم مكعبة معدلات إنتاج الغاز.

