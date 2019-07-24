مال وأعمال

كشف تقرير موقع «ديلويت» ان الكويت تركز خلال الفترة الراهنة والمقبلة على تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما وفيما يتعلق بمشاريع البناء والمدن المستقبلية ومن أبرزها الاتجاه إلي بناء مدينة سكنية، تبلغ كلفتها 14 مليار دولار وتضم 35 ألف وحدة سكنية.

ومن جانبها كشفت مصادر لـ «النهار» أن هيئة الشراكة سوف تعلن خلال الربع الرابع من العام الحالي عن خطتها المستقبلية وعرض المشروعات المقررة للاستثمار وكذلك القابلة للتنفيذ والتي نفذت وعن حجم المشاريع المقرر طرحها للسنوات القادمة مبينة أن هناك دراسة تجري لوضع اليات جديدة لمعالجة المشروعات المقامة علي املاك الدولة والمنتهية عقودها ودراستها وتحديد مدى سلامتها الإنشائية وجدواها وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة لها لإمكانية اعادة طرحها للاستثمار من عدمه، ودراسة افضل البدائل لاستثمارات عقارات الدولة.

وقالت المصادر أن «الشراكة» أعدت خطتها السنوية للمناقصات التي ستطرح خلال 2019-2020 استناداً لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2017 ومن ابرز المشاريع طرح المرحلة الثالثة من مجمع الشقايا للطاقات المتجددة وهو من بين المشروعات المتكاملة لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية بواسطة الألواح الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية المركزة SCP، وتعمل «الشراكة» علي تفعيل نظامها للشراكة في طرح المشاريع وتوفير الفرص في ست قطاعات تضم العقار والطاقة و النقل والمياه والتعليم ومعالجة النفايات، وتروج «الشراكة» لتلك القطاعات من خلال منافذها الرسمية وعبر موقعها الإلكتروني للوصول إلى الجميع من المهتمين بالمشاريع في الكويت.

