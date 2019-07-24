مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 15?18 نقطة ليبلغ مستوى 6023?9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?25 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 95?6 مليون سهم تمت من خلال 5421 صفقة نقدية بقيمة 21?2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2?77 نقطة ليصل إلى مستوى 4810?9 نقاط بنسبة 0?06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 55?4 مليون سهم تمت عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 3?2 ملايين دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 21?19 نقطة ليصل إلى مستوى 6640?2 نقطة بنسبة 0?32 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40?2 مليون سهم تمت عبر 3164 صفقة بقيمة 17?9 مليون دينار (نحو 60?86 مليون دولار).

وكانت شركات (ايفا فنادق) و(المعامل) و(بيان) و(بيت الطاقة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(صناعات) و(السلام) و(أهلي متحد) و(أبيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الإعادة) و(العيد) و(يوباك) و(أولى تكافل) و(السورية) الأكثر انخفاضا.

