مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تفعيل خدمة تقديم ميزانية شركات الأشخاص عبرالموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال (kbc.gov.kw).

وقالت (التجارة) في بيان صحافي إن العملية تتضمن تقديم البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال وتحميلها على شكل ملف بصيغة (بي.دي.إف) دون الحاجة لأخذ موعد لتقديمها ورقيا.

وأضافت ان هذا الاجراء يشمل جميع شركات الأشخاص وبالذات شركات الشخص الواحد وشركات ذات المسؤولية المحدودة موضحة أنه تم ضم جميع شركات الأشخاص باستثناء الشركات المساهمة.

وذكرت أنه سوف تتوفر من خلال هذا الإجراء جميع البيانات المالية للشركة من خلال النظام الإلكتروني بحيث يمكن المراجعة والبحث والرجوع للبيانات المالية في أي وقت وبسهولة ويسر.

وبينت (التجارة) أن هذه البيانات متاحة حاليا فقط للوزارة وخصوصا قسم الميزانيات في إدارة شركات الأشخاص وفي القريب سيتم إجراء تحسينات أفضل بالنسبة للعميل ومكتب التدقيق المحاسبي والوزارة.

وأكدت أن هذا الإجراء من أهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال «فمن خلاله لا يحتاج العميل لأخذ موعد والانتظار ولا يحتاج للمراجعة وتبعاتها مع اختصار وتقليص مدة إنجاز المعاملة من الموظف».

وأشارت إلى أنه بهذا الإجراء يتحول تقديم الميزانية للشركات إلى إلكتروني كليا بدلا من تقديم ورقي يحتاج إلى موعد وانتظار مبينة أن هذا الإجراء يقلص هذه المدة إلى يوم واحد وعلى الأكثر ثلاثة أيام حيث يتم الرد خلالها على العميل.

