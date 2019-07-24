مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للوقود عن البدء في تطوير محطة الرقعي الواقعة على الدائري الرابع بجانب مجمع المحاكم حيث سيتم إغلاق المحطة خلال الأسبوع القادم.

وقد صرّح م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي في الشركة الاولى «سيتم تطوير محطة الرقعي لتتطابق مع أعلى معايير الجودة والسلامة البيئية وتوفير الطاقة المعتمدة من الشركة الأولى للوقود، كما سيتم اضافة خدمات الى المحطة تشمل سوقاً مركزياً وكذلك تطوير وتوسعة خدمة غسيل السيارات وخدمة صيانة السيارات.

وأضاف «إن تطوير محطة الرقعي يأتي بعد افتتاح محطات مخرج المطار، القرين، الصليبية، جنوب المطار والسالمية الدائري الرابع هذا العام».

وتتقدم الأولى بالشكر والامتنان لجميع العملاء والعاملين على تطوير المحطات حيث انه تم إعادة تطوير وبناء (24) محطة في مختلف مناطق الكويت.

