مال وأعمال

صرحت شركة «جي إف إتش كابيتال» التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية عن استحواذها على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين «المحفظة»، بشراكة مع «ماديسون ماركيت». تتكون المحفظة من ستة عقارات مدرة للدخل تختص بالرعاية الصحية للمسنين، وتقع في كاليفورنيا، واشنطون وميتشجان بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار صفقة تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإشغال في عقارات المحفظة تبلغ حالياً 93 في المئة، حيث تلبي احتياجات المواطنين المسنين ممن يبحثون عن سكن مستقل، وسكن مع مساعدة وسكن مع رعاية لضعاف الذاكرة و تتميز المحفظة بتنوعها بدرجة عالية من حيث نوع المنتجات والتوزيع الجغرافي وملف المشغلين.

هذا وقد تم تجديد معظم هذه العقارات أخيراً، وتجتذب المحفظة، في المتوسط، معدلات إيجار تفوق معدلات السوق، مما يعكس جودة الخدمات التي توفرها المحفظة. سوف تتم إدارة العقارات من قبل الشركات «جيه إي إيه سنيور ليفينج»، «سنيور ريسورس جروب» و«إندبندنس فيليج»، والتي تعد الأفضل بين فئة المشغلين من خلال فرق إدارة قوية وسجل حافل من الأداء في سوق الولايات المتحدة الأميركية.

قامت جي إف إتش بجانب مستثمريها بالاستحواذ على ما يصل إلى 91% من المحفظة فيما يتوقع أن تستحوذ «ماديسون ماركيت» على نسبة 6 في المئة، باعتبارها شريكا في المحفظة. هذا وسوف تشارك كل من «سنيور ريسورس غروب» و«جيه إي إيه سنيور ليفينج» في الاستثمار بجانب جي إف إتش و«ماديسون ماركيت» وذلك في النسبة المتبقية في المحفظة.

قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: «نحن سعداء بمواصلة التوسع في محفظتنا من الاستثمارات القوية المدرة للدخل في سوق الولايات المتحدة من خلال إضافة هذه الأصول المتميزة والمتنوعة المختصة بالرعاية الصحية للمسنين. تمشيا مع استراتيجيتنا، فإن هذه المحفظة تحقق تدفقات نقدية قوية ومستقرة بالإضافة إلى هوامش تشغيلية جيدة سوف تتيح لنا تحقيق القيمة وإجراء توزيعات جيدة لمستثمرينا. من خلال العمل مع كبار المديرين والمشغلين بالولايات المتحدة، فإننا نتوقع البناء على الأداء القوي والسمعة العريقة لتلك العقارات والأهم من ذلك، الميزة التنافسية القوية التي تتمتع بها.»

مع استكمال هذه المعاملة، يصل إجمالي حجم المعاملات العقارية المنفذة من قبل مجموعة (جي إف إتش) المالية في الولايات المتحدة الأميركية على مدى السنوات الخمس الماضية ما قيمته مليار دولار تقريباً.

