مال وأعمال

شاركت «إيكويت»، في المراجعة الوطنية الطوعية لدولة الكويت التي عقدت خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الخاص بـالأمم المتحدة في نيويورك، حيث قامت بعرض استثمارات الشركة ومبادراتها في مجال دعم التنمية المستدامة.

وفي تعليق له على مشاركة الشركة في المنتدى، قال د. راميش راماجندران، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ايكويت»: «نيابة عن «ايكويت»، أتقدم بخالص الشكر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على اختيارها لشركتنا بهدف تمثيل دولة الكويت في المنتدى. نحن فخورون في «ايكويت» بالإنجازات البارزة التي تمكنّا من تحقيقها عبر استراتيجية الاستدامة الخاصة بنا وبالشراكة مع المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم».

وقد تحدثت بالنيابة عن الشركة المدير التنفيذي للاتصالات المؤسسية والشؤون الحكومية، د. عبير العمر، والتي تشغل منصب عضو في اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لدولة الكويت، قائلة: «نؤمن بأن النمو طويل الأمد لأي منظمة مرتبط بالاستدامة، لذا قمنا بمواءمة استراتيجيتنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035 بهدف الإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والحفاظ على البيئة».

من الناحية الاقتصادية ، تسهم مجموعة «إيكويت» في أكثر من 60 في المئة من قيمة الصادرات والنمو الاقتصادي في الكويت من المصادر غير النفطية، وقد استثمرت أكثر من مليار دولار في السنوات الخمس الماضية في القطاع الخاص المحلي كما أنفقت مبلغاً مماثلاً على مرتبات موظفيها التي تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

كما تستثمر «إيكويت» في الحلول والابتكارات التي تمكّنها من تشغيل عملياتها بشكل مستدام. ومن أبرز إنجازاتها اطلاق مشروع استرجاع ثاني اكسيد الكربون ، بالاضافة الى إصدارها لمنتج فيريديس 25 ، وهو عبارة عن البولي إيثيلين المعاد تدويره كيميائياً والذي يستخدم 25 في المئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها ويسهم في تقليل حجم النفايات البلاستيكية والذي تتحضر لإطلاقه في الأشهر القليلة المقبلة.

