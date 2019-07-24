مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» اسم الفائز في السحب الربع سنوي الثالث لحملة حساب الراتب، التي تعد الأكبر في الكويت، وهو أحمد متعب العدواني الذي فاز بجائزة دفع أقساط السيارة نقداً لمدة 5 سنوات. كما أعلن البنك أيضاً أسماء الفائزين بنصف راتب شهري لغاية 500 دينار في السحب الشهري التاسع وهم كل من: عبدالرزاق ضحوي العنزي وعبدالعزيز عبدالحميد النجار وزعل فلاح الظفيري وراكان برغش العجمي وسهى كاظم السراي.

وقد أطلق «KIB» هذه الحملة لعملاء حساب الراتب الكويتيين للفوز بجوائز قيّمة تلبي احتياجاتهم الخاصة وأسلوب حياتهم بمجرد تحويل رواتبهم إلى البنك. وتتمثل هذه الجوائز بفرصة الفوز ربع سنوياً بجائزة نقدية لتحمّل تكاليف الدراسة أو تكاليف السفر أو تكاليف الإيجار أو أقساط السيارة لمدة 5 سنوات، إلى جانب فرصة الفوز بنصف راتب شهرياً ولغاية 500 د.ك، فضلاً عن الحصول على جائزة فورية بقيمة 200 د.ك أو قرض حسن لغاية 5,000 د.ك.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «إن «KIB» يحرص دائماً على تقديم مكافآت تليق بعملائه من خلال ابتكار حملات ترويجية جديدة تقدم لهم خصائص قيّمة ومزايا متكاملة. وإن حملات حساب الراتب التي يطلقها البنك صممت لتواكب احتياجات العملاء وتكاليف حياتهم خاصة مع تحوّل استراتيجية «KIB» الجديدة إلى أن يكون شريك لأفراد المجتمع في مختلف جوانب الحياة.»

وذكر توفيقي أن حساب الراتب من «KIB» يتمتع بالكثير من المزايا الإضافية التي تلبي مختلف احتياجات العميل، ومنها إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها عالمياً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

مشيراً إلى أن «KIB» يسعى دائماً لمنح عملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم ومتابعة حساباتهم في أي وقت ومكان، ومنها خدمة مركز الاتصال الهاتفية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط على مدار الساعة مع ميزة الاتصال المرئي، الخدمة المصرفية الجديدة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، إلى جانب خدمة USSD التفاعلية للاستعلام عن الرصيد والتحويل من دون إنترنت، وخدمة السحب الآلي من غير بطاقة.

وأضاف توفيقي أنه يمكن للجمهور التعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها «KIB» من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.kib.com.kw أو الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على 1866866 أو متابعة حساب «KIB» على وسائل التواصل الاجتماعي (@KIBpage).

