مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في حفل تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم الطلبة والشباب والاهتمام بالعلم وتكريم المتميزين.

واقيم الحفل في فندق الجميرا بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل والنائب عمر الطبطبائي وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

ويحرص «بيتك» على المشاركة دائما في هذه المحافل ايمانا بان الشباب هم عماد المستقبل والثروة الحقيقية في منظومة الاقتصاد والمجالات الحيوية الاخرى وهم اللبنة الاساسية في عملية التطوير وتحقيق التقدم العلمي في البلاد، حيث لا يدخر «بيتك» جهدا في المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهدف لتقدير الخريجين وتحفيزهم، بما يعكس مكانته الرائدة محليا واقليميا وعالميا، ويرسخ دوره السباق في المسؤولية الاجتماعية والاهتمام في دعم الكوادر الوطنية.

ويسعى «بيتك» في استراتيجيته الى التركيز على الاهتمام بالشباب والتعليم ضمن اولوياته وذلك من خلال دعم مشاريع تخرج الطلبة، ومبادراتهم المختلفة وتمكينهم من توظيف تحصيلهم العلمي الى واقع عملي يضيف قيمة للمجتمع.

ويعتبر «بيتك» ان الاستثمار في القدرات الوطنية الشابة والاستفادة من مهاراتها وكفاءاتها العلمية، هو افضل استثمار، فالعنصر الوطني هو عامل اساسي في عملية التنمية.

من جانبهم، أشاد الكادر الاداري والتدريسي للكلية بجهود «بيتك» ودعمه المتواصل لأنشطة الشباب والطلبة بشكل عام، ولأنشطة كلية الهندسة والبترول بشكل خاص، مثمين مشاركته في رعاية حفل تخرج الطلبة.

كما توجه الطلبة وذووهم بالشكر لـ»بيتك»، مثمنين مبادراته الاجتماعية وحرصه على تحفيز الطلبة ودعم مبادراتهم وأنشطتهم.

