مال وأعمال

أطلق بنك الخليج بالتعاون مع شركة ماستركارد أول بطاقة ماستركارد وورلد إيليت ائتمانية معدنية تُصدر في الكويت وتوفر خاصية الدفع عند بُعد. وتتوفر بطاقة وولد إيليت المعدنية الآن حصرياً لعملاء المصرفية الخاصة لدى البنك ممن توجه لهم الدعوة فقط، وتتيح لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من الفوائد والخدمات المميزة داخل الكويت وعلى مستوى العالم.

وتوفر بطاقة وورلد إيليت المعدنية لحامليها تجارب تسوق سريعة وأكثر راحة، وهي مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC» وتتيح لحامليها إجراء المعاملات عند بُعد لعمليات الشراء، مما يوفر على العملاء عناء إدخال وتمرير بطاقتهم عبر أجهزة نقاط البيع في كل مرة يقومون فيها بسداد قيمة مشترياتهم. وفي هذه المناسبة، قال أحمد الأمير، مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج: «تسرنا مواصلة التعاون والعمل مع شركائنا في القطاع المصرفي لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية حصرياً لعملاء بنك الخليج. ونحن سعداء بإعلاننا اليوم عن طرح بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الائتمانية المعدنية، حيث بات بإمكان عملائنا الاستفادة من خدمة كونسيرج بنك الخليج التي تقدمها شركة لويس فورتين، والمصممة خصيصاً لعملائنا. وتقدم لويس فورتين كونسيرج خدماتها لعملائنا سواء داخل الكويت أو حول العالم. ويمكن أيضاً لحاملي بطاقة ماستركارد وورلد إيليت المعدنية الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا الحصرية الأخرى والتي تشمل الدخول إلى أكثر من 1200 صالة انتظار في المطارات وخصومات على الفنادق وعروض تأجير السيارات والتأمين على السفر والمزيد من العروض الأخرى».

وأضاف أحمد الأمير: «يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك الخليج ممن وجهت لهم الدعوةُ استلام بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الائتمانية ابتداءً من اليوم، حيث حرصنا على طرحها في هذا التوقيت المثالي الذي يتزامن مع موسم السفر والعطلات. ونفخر بنجاحنا في إطلاق هذه البطاقة التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، ونرى بأن عملاءنا يستحقون أن يكونوا أول المستفيدين من جميع المزايا الحصرية التي تقدمها».

وعلق سومو روي، مدير عام ماستركارد في الكويت وقطر قائلاً: «توفر بطاقة ماستركارد وورلد إيليت المعدنية من بنك الخليج، والتي تعدّ الأولى من نوعها في الكويت، مجموعة من الفوائد والخدمات المتميزة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك. وتتمتع هذه البطاقة المتاحة لعملاء البنك ممن توجه لهم الدعوة فقط، بمكانة بارزة بين أكثر حلول الدفع تطوراً في السوق، ويسعدنا أن نتعاون مع بنك الخليج لتقديم بطاقة وورلد إيليت لعملائهم. كما تسهم خاصية الدفع دون تلامس في تعزيز تجربة استخدام هذه البطاقة، حيث تضمن لحامليها إجراء عمليات الدفع اليومية بكلّ سرعة ويُسر».

يمكن لحاملي بطاقة ماستركارد وورلد إيليت التمتع بالعديد من المزايا داخل الكويت وحول العالم، بما في ذلك إثراء تجارب سفرهم عبر خدمة كونسيرج بنك الخليج التي تقدمها شركة لويس فورتين، المتخصصة في تقديم خدمات الرفاهية التي تدعم أنماط الحياة، وتشمل الاستقبال والترحيب من فئة كبار الشخصيات في أكثر من 470 مطاراً حول العالم. فضلاً عن ذلك، يمكن لحاملي البطاقة التمتع بتجربة سفر مريحة من خلال الاستفادة من الخصومات على الفنادق التابعة لمجموعة فنادق «ماريوت بونفوي» و»التحالف العالمي للفنادق». ومن مزاياها الأخرى أيضاً التمتع بخدمة الدخول إلى أكثر من 1200 صالة انتظار في المطارات حول العالم والاستفادة من تأمين السفر حتى مبلغ 500,000 دولار أميركي لهم ولعائلاتهم، والتمتع بخصومات على تأجير السيارات إضافة إلى خصومات على خدمة كريم.

ويمكن أيضا لحاملي بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الاستفادة من برنامج نقاط بنك الخليج وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت والذي يمنح حاملي البطاقة نقاطاً قيَمة لاستخدامها في حجز رحلات الطيران والإقامة الفندقية ومجموعة عروض السفر الموسمية الحصرية. وعلى المستوى المحلي، يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات في أكثر من 150 منفذ تسوق وما يزيد عن 300 مطعم ومقهى. ومقابل كل استخدام لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت بقيمة 1 دينار كويتي، يحصل العميل على 3 نقاط في حالة استخدامها داخل الكويت و6 نقاط عند استخدامها دولياً.

