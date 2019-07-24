مال وأعمال

أعلن بنك «بوبيان» عن التشغيل الأولي لفرعه الجديد في الهيئة العامة لشؤون القصّر ليعزز ذلك من تواجد البنك والانتشار محلياً ضمن خططه التوسعية داخل الكويت ولخدمة عملائه في كل مكان من خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع. وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعلان إن الفرع الجديد يمثل إضافة لفروع بنك بوبيان كونه يخدم واحدة من أهم الجهات الحكومية التى يتردد عليها الكثير من المراجعين بصورة يومية .

وأضاف «تمت مراعاة تصميمه الداخلي في تقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء داخل الفرع ليبقى بوبيان متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع مواكبةً للتطوّر المستمر في الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً».

ويجمع تصميم الفرع الجديد بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين.

