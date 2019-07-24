مال وأعمال

أعلنت حكومة أوزبكستان عن العديد من الاجراءات لضمان تسهيل استخراج تأشيرات دخول البلاد بالنسبة للمواطنين الكويتيين حيث تم ادخال خدمة التأشيرة الالكترونية E-Visa والتي تشمل مواطني 101 دولة من بينها الكويت بكل تأكيد، حيث يتم اصدار التأشيرة من خلال موقع الكتروني، تتيح لحاملها الدخول لمرة واحدة لكل تأشيرة، وإقامة لمدة 30 يوما وهي صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ صدورها مقابل رسوم 20 دولاراً يمكن دفعها عبر الموقع الالكتروني نفسه، بما يجعل تجربة استخراج التأشيرة سهلة جدا.

كما ادخلت حكومة أوزبكستان نظام تأشيرة العبور «ترانزيت» جديدة مدتها 5 أيام، بحيث تتيح للراغبين في السفر عبر أوزبكستان إمكانية الحصول على تأشيرة سريعة من المطار لمدة 5 أيام للاستمتاع بالمدينة قبل مواصلة الرحلة، وهذا الخيار يناسب الكثير من المسافرين بالاضافة الى ان هناك اتفاقية دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون الحاجة لتأشيرة، وبالنسبة لجوازات السفر العادية يستغرق استخراج التأشيرة يومي عمل بكل بساطة.

ويبلغ عدد السياح الذين يزورون أوزبكستان سنويا ما يقارب من 5،346 ملايين سائح في 2018 وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها كافة الجهات ومؤسسات الدولة.

خطوط الطيران

وتتوفر خطوط الطيران المباشرة لزيارة السياح الكويتيين إلى أوزبكستان كالتالي:

عن طريق اسطنبول (تركيا) من الكويت إلى اسطنبول حوالي 3 ساعات ومن اسطنبول إلى طشقند حوالي 5 ساعات.

عن طريق دبي والشارقة (الإمارات العربية المتحدة) من الكويت إلى دبي والشارقة حوالي 1 ساعة و20 دقيقة ومن دبي أو الشارقة إلى طشقند 3 ساعات.

وتم استعادة تاريخنا العظيم وترميم الآثار والمعالم الفاخرة وتم إنشاء مجمعات تذكارية جديدة على شرف أسلافنا العظماء مثل الإمام البخاري، والإمام الترمذي، وأبو منصور المطرودي، وأحمد الفرغاني، وبرهان الدين المرغناني، ومحمود الزمخشري، وأبو ريحان بيروني، والخوارزمي، وأليشر نوائي، وابن سينا، وأحمد الفرغاني، وأبو نصر فرابي. كذلك تم إنشاء تماثيل أمير تيمور في المدن كطشقند وسمرقند وشهرسبز، وتماثيل ميرزا أولوغبيك وأليشر نوائي في مدينة طشقند، وتمثال جلال الدين مانغوبيرد في مدينة أورغانج وتمثال ألبوميش في مدينة ترميز.

واليوم أخذت أكثر من 7000 تذكار لحماية الحكومة، بما فيها 2500 من المعالم المعمارية، وأكثر من 2700 عمل فني في بلدنا. خاصة تم إدراج تذكارات مثل حمى «ايجان قلعة» في مدينة خيوه منذ عام 1991، وتذكرات في مدينة بخارى منذ عام 1993، وتذكرات في مدينة شهرسبز منذ عام 2000 لقائمة يونسكو للتراث الثقافي العالمي.

تراث نادر

ومع ذلك، تجذب الناس معالمنا التاريخية التي أنشئت على أساس الحسابات الهندسية الأكثر دقة وتعقيدًا، والجمع بين الزخارف والأنماط الأنيقة حتى الآن. يمكن ملاحظة الأهمية العالمية لمعالمنا التاريخية التي تتعرض للكوارث الطبيعية منذ عدة عصور، وتجميلها لجمال مدننا وإدراج أكثر من 4000 معلم تاريخي في أوزبكستان في قائمة يونسكو التي تعتبر إحدى أكثر المنظمات البارزة في العالم. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة في رفاهية الآثار التاريخية لدينا، خاصة استعادة المعالم التاريخية لبلدنا وترميمها، وتغير ضرائح التي تقع بها قبور أجدادنا الأعزاء إلى الأماكن المقدسة. وكذلك تم ترميم إعادة وإستعادة جوقة شاهي زندا، ومسجد بيبي خانوم، وضريح أمير تيمور، ومرصد أولوغبيك، وتيلاكوري، و»إيشان قلعة» في عام 1997، مجمع حضرة إمام في عام 2007 والعديد من المدارس الأخرى. وأيضا تنفيذ إعادة بناء المعالم التاريخية في بخارى بمناسبة الذكرى 2500 لبخارى، في عام 2004 الآثار التاريخية في سمرقند أدرجت لقائمة «الآثار العالمية» ليونسكو. لا يمكن الوصول إليها إذا قلنا الجهود المبذولة في رفاهية الآثار التاريخية وفي المدن لتحسين آثارنا المعمارية.

دولة آمنة ومتحضرة

وتعد أوزبكستان دولة متحضرة وجميلة وآمنة، فيها تنوع ثقافي وجغرافي كبير، تشتهر بالأطباق اللذيذة من المطبخ الأوزبكي المعروف. وتضم عدداً من المزارات التاريخية منها سمرقند لؤلؤة الشرق، وبخارى المدينة المباركة، خوارزم مدينة المتاحف والهواء الطلق، شهرسبز حيث الطبيعة الخلابة، وترمذ وكوكاند، وبالتأكيد العاصمة طشقند التي تحتضن أهم المعالم والأسواق التجارية الفخمة ، اما بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الطبيعة فعليهم زيارة وادي فرغانة الذهبي.

في أوزبكستان يستطيع السائح أن يستمتع برؤية المناظر الخلابة ومشاهدة الفنون الشعبية الرائعة والحرف اليدوية التي تشتهر بها أوزبكستان، وكذلك التسوق في البازارات الجميلة التي تحتوي على مقتنيات لا يمكن نسيانها، والاستمتاع بالمطبخ الأوزبكي الغني بالأطباق المشهورة مثل الرز البخاري والكباب والبولوف والسمبوسة وغيرها.

