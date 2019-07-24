مال وأعمال

أنجزت «إيمرسون» عقداً بقيمة 48 مليون دولار لأنظمة التشغيل الآلي وبرمجيات الهندسة السحابية لمشروع «شاه دينيز 2» في أذربيجان، كما تمضي الشركة قدماً في إتمام عقد خدمات لمدة خمس سنوات بهدف المساعدة في ضمان عمليات إنتاج آمنة وموثوقة في هذا المشروع الضخم. وستسهم خدمات الدعم وبرمجيات الموثوقية التنبؤية وحلول التوأم الرقمي من «إيمرسون» في تحسين العمليات وتحقيق أداء موثوق في مشروع شاه دينيز 2».

ويتضمن مشروع «شاه دينيز 2» البالغة قيمته 28 مليار دولار أول عمليات تطوير تحت بحر قزوين، حيث من المتوقع أن يفوق إنتاج هذا المشروع الذي تديره شركة «بريتش بتروليوم» 16 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً بالمقارنة مع مشروع «شاه دينيز 1».

وشاركت «إيمرسون» في هذا المشروع الضخم كمقاول رئيسي لحلول التشغيل الآلي، حيث ساهمت حلولها لموثوقية المشاريع في تخفيض تعقيدات هندسة التشغيل الآلي ضمن المشروع، ما ساهم في بدء الإنتاج قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد.

وستساعد برمجيات الموثوقية التنبؤية وبرمجيات المحاكاة الديناميكية المتطورة من «إيمرسون»، وهي جزء من حلولها للتوأم الرقمي، في توقع المخاوف المقبلة فيما يتعلق بالموثوقية قبل أن تؤثر على عملية الإنتاج، بالإضافة إلى محاكاة تأثير التحسينات على أداء الإنتاج بأمان قبل تنفيذها.

وساعدت خدمات حلول التشغيل الآلي والهندسة السحابية من «إيمرسون» على دمج العديد من المشاريع والموردين والمقاولين العالميين في برنامج موحد لضمان توحيد المعايير وإنجاز المهام ضمن الجدول الزمني للمشروع. كما ساهمت التطبيقات الافتراضية وتطبيق نظام التحكم الموزع DeltaV وتنفيذه مع تقنية الترتيب الإلكتروني (Electronic Marshalling) فريق المشروع في الحد من عمليات إعادة صياغة التصاميم من خلال تسهيل ملاءمة أنظمة التشغيل الآلي مع المساحة المحدودة للمنصة.

وقال جيم نيكويست، رئيس المجموعة في قسم الحلول والأنظمة لدى «إيمرسون»: «تم تصميم نموذج موثوقية المشاريع لمساعدة الشركات على ضمان ألا تتجاوز المشاريع المعقدة الجداول الزمنية والميزانيات الموضوعة، حيث تعتبر خدمات وحلول التشغيل الآلي التي نوفرها عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية. ونحن فخورون بمشاركتنا في إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، كما أننا متحمسون لتقديم دعمنا المستمر لتعزيز نجاح عمليات الإنتاج في هذا المشروع على المدى الطويل».

