مال وأعمال

وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات» اتفاقية شراكة مع شركة ««سيركو»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق، لمدة 3 سنوات. وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، سيستفيد برنامج «مشروعات» من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها شركة «سيركو الشرق الأوسط» في قطاع إدارة الأصول والمرافق، وذلك من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، والذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نمواً سريعاً نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 مليار ريال سعودي بحلول العام.

وفي هذا الجانب، قال المهندس أحمد بن مطير البلوي، مدير عام البرنامج: «نؤمن بقدرة الكوادر السعودية على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المرافق العامة. ونحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها شركة «سيركو» لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل وتدريب كوادر البرنامج والجهات الحكومية، وتطوير مهاراتهم في إدارة المرافق».

وأضاف البلوي: «يُعد حجم إنفاق المملكة على إدارة مرافق البنى التحتية ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية، وتسعى المملكة لتحسين جودة المخرجات ورضا المستفيدين، خاصة وأنها تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة رأس المال والجودة في إدارة المرافق العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تهيئة المناخ الملائم لقيادة عملية التحول في إدارات المرافق، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئة مرنة لإدارة مرافقها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية». وبدوره، قال فِل مالم، الرئيس التنفيذي لـ «سيركو الشرق الأوسط»: «تتمتع سيركو الشرق الأوسط بحضور قوي في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث قامت بدعم إدارة العديد من مرافق المشاريع العملاقة إقليمياً، وبالتالي تمتلك خبرات واسعة وفهم عميق لكيفية إدارة المرافق الحكومية».

