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واشنطن - «كونا»: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه تم التوصل الى اتفاق على موازنة لسنتين وعلى سقف الدين العام.

وقال ترامب في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) «يسرني أن أعلن انه تم التوصل الى اتفاق مع زعيمي الغالبية والأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وتشاك شومر وزعيمي الغالبية والأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وكيفن ماكارثي على موازنة لسنتين وعلى سقف الدين وذلك من دون حبوب سامة».

وأضاف «ان هذا كان حلاً وسطاً جيدا كي نمنح جيشنا العظيم وقدامى المحاربين نصرا كبيرا».

وسترفع الموازنة التي تم الاتفاق عليها مستوى الإنفاق بواقع 320 مليار دولار على مدى السنتين القادمتين فيما سيتم وقف العمل بسقف الدين حتى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.