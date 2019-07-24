مال وأعمال

وقعت دولة الكويت ممثلة في وزارة المالية امس على محضر الاجتماع الفني للجنة الوزارية الكويتية الفيتنامية المشتركة، التي عقدت بالكويت خلال الفترة من 22 - 23 يوليو 2019، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية نبيل العبدالجليل عن الجانب الكويتي، ونائب المدير العام لشؤون الأسواق الأسيوية والأفريقية في وزارة التجارة والصناعة دو فيونغ زونغ عن الجانب الفيتنامي.

كما تم اعتماد محضر الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة الذي سيتم التوقيع عليه في شهر اكتوبر المقبل من قبل وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي للكويت في اكتوبر.

وبهذه المناسبة قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية نبيل العبدالجليل «اثمرت اعمال اللجنة الكويتية الفيتنامية المشتركة التي استمرت خلال يومين عن تبادل الجانبين لـ 6 وثائق، والتي من المتوقع ان يتم التوقيع عليهم خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي في مراسيم رسمية اكتوبر المقبل، ما يسهم في فتح آفاق للتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين».

وأضاف العبدالجليل قائلاً «بأن اجتماعات اللجنة المشتركة عقدت وسط مشاركة واسعة وفعالة للجهات الحكومية الكويتية المختلفة، الأمر الذي يعكس حرصها واهتمامها لاستكشاف مجالات التعاون المتاحة وذات الاهتمام المشترك بين الجانبين».

وتم خلال الاجتماعات استعراض جدول الأعمال والمواضيع قيد البحث ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، والتي من شأنها ان تعزز اواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، والسياحي، والصناعي، وفي مجال النقل الجوي، واستقدام العمالة المنزلية وفي مجال التعاون بين البنوك المركزية في كلا البلدين.

بالاضافة الى بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاستثمارية والتنموية وفي مجال النفط والغاز والقطاع الخاص في كلا البلدين.

