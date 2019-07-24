مال وأعمال

تعقد شركة (بورصة الكويت) اليوم الأربعاء جلسة مزاد لبيع عدد 490?157?157 سهما من الأسهم المصدرة لبنك الخليج تمثل 16?081 في المئة من رأسماله بسعر ابتدائي قدره 312 فلسا للسهم الواحد بقيمة 152?9 مليون دينار (نحو 519?8 مليون دولار).

وقالت البورصة على موقعها الالكتروني ان افتتاح المزاد سيتم وفقا للسعر الأعلى بين كل من السعر الابتدائي المذكور او متوسط سعر اقفال السهم وذلك عن كل يوم تداول خلال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع العقد الابتدائي 13 يونيو 2019 وحتى اقفال جلسة التداول في تاريخ المزاد.

وأوضحت البورصة في هذا الافصاح انه تم الاتفاق بين الشركة الكويتية للاستثمار (حساب عملاء 1 - طرف بائع) لمصلحة العميل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الخليج (حساب عملاء 3003 - طرف مشتر) لمصلحة العميل شركة (الغانم التجارية).

وأكدت ان المزاد سيخضع لشروط تتمثل في ايداع شيك مصرفي بقيمة 10 في المئة من اجمالي قيمة الصفقة لمن يرغب في دخول المزاد بموعد اقصاه الساعة التاسعة والنصف من صباح غد.

وأضافت ان المزايدة ستبدأ الساعة الواحدة ظهرا على ان يرسو المزاد في تمام الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة ظهرا في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم متزايد آخر بسعر اعلى.

وذكرت انه اذا تقدم مشتر آخر بسعر اعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون ان يتقدم متزايد آخر بسعر اعلى يرسو عليه المزاد مبينة انه ستراعى الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية.

