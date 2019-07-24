مال وأعمال

حدد محللون 5 عوامل تتحكم في أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة، كما انها ستحدد مسارها الى نهاية الأسبوع الحالي. مشيرين الى ان في مقدمة تلك العوامل التطورات الجيوسياسية والنتائج المالية. وقال المدير التنفيذي لدى ثانك للاستشارات المالية، لـ«مباشر»: ان سلوك المحافظ بالأسواق الخليجية مرتبط حاليا بالعوامل الجيوسياسية بشكل كبير وما يطرأ عليها من تطورات وبالتالي هو من محددات البيع والشراء لبعض المحافظ المحلية والخليجية. وأشار فادي الغطيس الى ان الارتفاعات الملفتة بالاسواق الاماراتية والتي جاءت مخالفة للتوقعات كان الداعم الأكبر فيها صعود «اعمار» تزامنا مع كشف الشركة عن عقد جديد بالصين والأداء الذي من المتوقع ان يستمر لـ«أبوظبي الأول» ولسهم شركة «سوق دبي المالي» وذلك بعد تحقيقهما نتائج جيدة بالربع الثاني. وبدورها، قالت المحللة منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، ان النظرة حيال الأسواق الخليجية ما تزال متباينة وسط التصعيد الجيوسياسي بالمنطقة الامر الذي دفع بعض المستثمرين للحذر والمراقبة حاليا. وقالت منى مصطفى ان السوق الكويتي تأثر بتلك الأنباء عن التصعيد الجيوسياسي ولكن من الناحية الفنية المؤشر العام لم يتخل عن الاتجاه الصاعد، مبينا انه في مرحلة استجماع للقوى الشرائية من جديد ومن ثم الصعود.

