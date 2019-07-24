مال وأعمال

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الكويت، عن الانتهاء بنجاح من الدورة التدريبية الصيفية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019 وذلك خلال حفل اقيم في 22 يوليو الحالي في مركز هواوي للابتكار والتدريب، الكائن في برج الحمراء للأعمال.

واحتفلت « هواوي تكنولوجيز» بتخريج 32 طالباً كويتياً في هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف الى بناء جيل من الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبمستوى متقدم. جمعت هذه الفعالية شخصيات بارزة؛ تهاني جراغ، ونجاة يوسف من الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلين من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وعميد كلية البترول والهندسة بالوكالة في جامعة الكويت، د. رائد ابراهيم بورسلي، والطلاب وأسرهم، اضافة الى مدراء تنفيذين في شركة هواوي، وممثلي وسائل الاعلام.

وذكرت «هواوي» ان الطلاب المشاركين في الدورة استفادوا من التدريب المتطور على احدث التقنيات، بما في ذلك توجيه وتبديل الشبكات واكتسبوا مهارات عملية، اضافة الى تعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل. استمرت الدورة التدريبية الصيفية من 7 الى 18 يوليو 2019 ونظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت.

وقال تريفور ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز الكويت، في كلمة له في الحفل الختامي: «نعتقد ان جيل الشباب يجب ان يطور قدراته التقنية لتتكيّف مع تحديات العصر الرقمي... نود ان نقدم منصة لدراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت بهدف تدريب المزيد من الشباب الموهوبين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هدفنا يتمثل بتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل اكثر من 2000 مهندس كويتي ليكونوا خبراء معتمدين من «هواوي» وأن يناط بهم الدور الكبير لجعل الكويت دولة رقمية متقدمة».

