مال وأعمال

سيطر اللون الأحمر على الأصول المشفرة خلال تعاملات امس، لتهبط عملة البيتكوين بنحو 5 في المئة وتقود خسائر قائمة الخمسة الكبار.

وبعد ان استفاد السوق الرقمي من اعلان فيسبوك تدشين عملتها الرقمية الخاصة ليبرا لكن المخاوف المتعلقة بهذا الأصل الرقمي اثار موجة من الخسائر داخل تلك الأصول المشفرة.

وبعد ان حلقت البيتكوين عند اعلى مستوياتها في اكثر من عام عادت من جديد لتتراجع دون مستوى 10 آلاف دولار، لكنها لاتزال محتفظة بمكاسبها منذ بداية العام الحالي.

ويرى استاذ الاقتصاد في كلية بومونا «غاري سميث» ان مستثمري البيتكوين يخدعون انفسهم مجدداً بنظرية الأحمق الأكبر متوقعاً انتهاء فقاعة البيتكوين الثانية تماماً كما حدث في المرة الأولى.

وتراجعت عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 4.9 في المئة لتسجل 9998.9 دولارا.

