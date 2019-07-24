علم ومعرفة

انتظار واصطبار في الليالي الدامسات

في مرايا الصمت! في إيقاع روح!

في دموع الفجر! في أنهار روح!

كنت ألقى البرق في جنح الدجى

ينجلي بالصبح في مجد جميل

ينجلي بالفجر في شلال ماء

ينجلي بالفجر في تأويل ضوء

موطني حفت به أسماك الخيال

حول أعناق البحار

في حنين صاعد من موج بحري

أتنهد من فؤاد ساكب جذوة نار

أتنهد من فؤاد ساكب دفقة ضوء

انه الهول الذي کنت أخاف

إنه الوقت الذي بين الغياب

إنه الوقت الذي بين الظهور

کنت أهجر طيني المهجور فورا

وأعرف الدرب إلي نبض الرياح

وزمان يملأ الدمع مسيلي

وسراج في يدي فوق أمواج البحار

* شاعر إيراني يدرس في جامعة الكويت

