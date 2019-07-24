علم ومعرفة

ضمن سلسلة «كتاب اليوم» التي تصدرها دار أخبار اليوم بالقاهرة صدر أخيراً كتاب جديد للكاتب الصحافي الكبير عادل حمودة بعنوان «الصوفية زهرة العشق في جنة الله» يؤكد الكتاب على مكانة الصوفية في قلوب المصريين إلى حد انتماء أكثر من 10 ملايين مواطن إلى 77 طريقة صوفية جعلت من نفسها حائط ضد التنظيمات الإرهابية فالمصريون يعرفون أقطاب الصوفية الأربعة عن ظهر قلب وهم «احمد الرفاعي- عبدالقادر الجيلاني- ابراهيم الدسوقي- احمد البدوي».

ويوضح المؤلف أن الصوفية ليست بجدية على أهم مصر فعمرها يمتد إلى مئات السنين ولكن رغم ذلك هناك سوء فهم لكثير من مظاهرها وهناك اختلاف في تعريفاتها والأخطر توريث طرقها لمن لا يصلح لتولي شؤونها وكان المؤلف قد سجل خواطره حول الصوفية في حلقات صحافية مسلسلة نشرها تحت عنوان «لحظة نور» وجمع بعضها في كتاب حمل العنوان نفسه وبعد سنوات عاود حمودة التفكير من جديد في الصوفية التي تعرضت بحسب رأيه - إلى ظلم كبير كما ظلم أنصارها وظهروا في الصورة السلبية التي تم الترويج لها عبر أفلام السينما ومسلسلات التلفزيون.

