آخر النهار

شارك الفنان التشكيلي الكويتي طارق حمادة ضمن نخبة من الفنانين والشعراء الايطاليين والعرب في معرض دولي بمقر المركز الاسلامي الثقافي بروما.وافتتح الأمين العام للمركز الاسلامي بجامع روما الكبير د. عبدالله رضوان مساء أمس الاول فعاليات المعرض الذي يقام تحت عنوان «نظرة الى الشرق» بمشاركة رئيسة مؤسسة (ايبي) الإيطالية للفنون والسلام أنتونيللا ريتسو وحضور اعلامي ودبلوماسي إيطالي وعربي. ويضم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 27 يوليو الحالي لوحات فنية وتكوينات بالخط العربي وأعمالا نحتية وصورا فوتوغرافية وباقة من القصائد الشعرية من إبداع مجموعة مختارة من الفنانين والشعراء الايطاليين والعرب من الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا والمغرب. وعبر حمادة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازه بتلبية الدعوة للمشاركة في هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه أعماله خارج الكويت، مشيرا الى ان لوحاته تصور بلغة تشكيلية وجمالية مشاهد الكويت بين الماضي والحاضر بما يعكس نهضتها في مختلف المجالات. وثمن حمادة الرعاية الخاصة التي توليها الدولة للفن والفنانين تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

