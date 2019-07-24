آخر النهار

خلال المهرجان المتوسطي لمسرح الطفل، الذي استضافته الجمهورية التونسية في مارس الماضي، وشاركت به دول من فرنسا وإيطاليا وتركيا واسبانيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر وفلسطين والسويد والعراق والاردن «ضيف المهرجان».

خلال ذلك المهرجان، لفت انتباهي وجود عرض مسرحي فرنسي خاص بالطفل مقتبس من مناهج المرحلة الابتدائية في المدارس الفرنسية وتم إنتاجه بالتعاون بين وزارة التعليم الفرنسية وأيضا وزارة الثقافة والاتصال الفرنسية، وأنجز وفق مواصفات تربوية تعليمية تفاعل جمهور المهرجان، وذلك للتشابه في المناهج الدراسية بين فرنسا وتونس.

بيت القصيد، نتساءل: لماذا تبدو الأبواب مغلقة عندنا بين مسرح الطفل وعروضه وأيضاً وزارة التربية والتعليم العالي رغم النشاط الكبير لعروض مسرح الطفل ومقدرة كوادر ذلك المسرح في استلهام جميع المعطيات لتحويلها إلى فعل مسرحي عالي الجودة، يوصل الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية الأساسية، بالذات، في المراحل الابتدائية الأولى.

ما أحوجنا إلى الدعوة إلى حوار مشترك بين صناعة مسرح الطفل وأيضاً الجهات الرسمية المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي للاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة التي يقدمها مسرح الطفل ونجومه في كويتنا الغالية.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

