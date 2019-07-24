آخر النهار

كشفت المخرجة هند فخرو عن انتهائها من العمل على سيناريو فيلمها «خلف الأبواب المغلقة»، مشيرة إلى أنها حالياً في مرحلة التطوير، والبحث عن مصادر التمويل للبدء في عملية التصوير، وقالت فخرو إن هذا العمل أول تجاربها في مجال الأفلام الروائية الطويلة، مثمنةً دور مؤسّسة الدوحة للافلام في تقديم الدعم للمُخرجين القطريين سواء من خلال الورش، أو برامج التمويل التي تقدّم منحاً مالية لصنّاع الأفلام.

مؤكدةً على أن قطر تعلم أبناءها صناعة السينما من الألف للياء. وأشارت المخرجة القطرية إلى أن الساحة الفنية تُعاني من غياب كتّاب السيناريو، مؤكدةً على أن مُلتقى قمرة أسهم بشكل كبير في تطوير مهارات صنّاع الأفلام الشباب، وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول عالم السينما.