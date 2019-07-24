آخر النهار

أعلنت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» عرض فيلمها الجديد «سيدة البحر» لأول مرة خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي ضمن مسابقة «أسبوع النقاد».

تدور أحداث الفيلم حول فتاة يافعة «حياة»، تنشأ في قرية فقيرة تحكمها تقاليد مظلمة تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. ويتناول الفيلم النادر من نوعه في السينما العربية قضية التغيير الواقع في دور المرأة داخل المجتمع من خلال إطار خيالي جامح. يقوم ببطولة الفيلم كل من بسيمة حجّار في دور «حياة»، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي. وشارك في إنتاج الفيلم كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة «فيلم سوليوشنز»، ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شركة «إماجينرايوم فيلمز»، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي، وماجد الأنصاري.

