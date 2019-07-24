آخر النهار

تواصل أكاديمية «لوياك» للفنون الأدائية (لابا) أنشطتها الفنية في المخيم الصيفي للأطفال «لابا كامب» الذي انطلق من 7 يوليو الحالي والمستمر حتى السادس من الشهر المقبل.

وقالت رئيس مجلس الإدارة فارعة السقاف إن الفعاليات التي تتخلل المخيم تسلط الضوء على الفنون والترفيه والمتعة التي يحقق الطفل والمراهق من خلالها التوازن النفسي والجسدي والذهني والعاطفي ما يمنحه بيئة آمنة توفر له الاختلاط بأقرانه والتواصل مع الآخرين تحت إشراف تربوي وأكاديمي .

وأكدت حرص «لابا» على تنظيم المخيم بشكل عالي المستوى من خلال دراسة مسبقة شملت جميع الجوانب التي تغذي معرفة الأطفال عبر الأنشطة الفنية والترفيهية المخصصة لهم وتحفيزهم لتنمية هواياتهم طوال فترة البرنامج حيث يشارك في تقديم الأنشطة مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات كرياضة اليوغا وفنون الدفاع عن النفس والجوجيتسو والرسم والأشغال اليدوية.

كما يشارك الأطفال في صفوف الدراما والموسيقى والرقص الاستعراضي إضافة إلى صفوف الإعلام المتخصصة في التقديم الاذاعي والتلفزيوني والتصوير الفوتوغرافي والديجيتال حيث يتعرف المشاركون على مواهبهم ويعززونها بالتطبيقات العملية والقيام بالتركيز عليها في المشروع النهائي لكل مجموعة بتوجيه وإشراف المدربين ليتم عرض إبداعاتهم في الحفل الختامي الذي يستعرض إنجازات الأطفال خلال رحلتهم

الصيفية.

