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كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن مدى سعادتها لردود الأفعال التي تلقتها بعد عرض فيلمها «قهوة بورصة مصر» في مصر والدول العربية في آن واحد.

وتابعت «رانيا» في تصريحات صحافية، أن القضية التي يناقشها العمل ستمس كل مواطن سواء في مصر أو الدول العربية، إذ أن الفيلم يعمل على إلقاء الضوء على شرائح المجتمع المختلفة سواء محليًا أو عربيا.

وتجسد رانيا محمود ياسين من خلال الفيلم دور فتاة تعمل كموديل ولكنها تعاني من الفقر الشديد.

وتستعد رانيا للعودة إلى الدراما من خلال مسلسل «فالنتينو» وتتعاون من خلاله لأول مرة مع عادل إمام.

