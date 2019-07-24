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أكدت الفنانة هالة فاخر سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها عن مسلسل «كلبش» الجزء الثالث والتي قدمت خلال جميع أجزائه شخصية «نادية الأنصاري» والدة الفنان أمير كرارة.

و قالت في تصريح خاص: «أعود إلى عالم البرامج من جديد خلال برنامج اجتماعي شامل بعنوان « هالة مصرية» يتم عرضه خلال الأيام القادمة على شاشة قناة «المحور» الفضائية ، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن هالة فاخر شاركت أخيراً في مسلسل «كلبش 3» مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، وأيضاً مسلسل «قمر هادي» مع الفنان هاني سلامة والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

