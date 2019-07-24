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شددد الفنان المتميز شهاب جوهر على أن جيل الشباب يظل رهانه التجديد والانطلاق بالحركة الفنية بجميع قطاعاتها الى آفاق فنية بعيدة، كما أشار الى ان الدراما الخليجية تكمل بعضها البعض، وأشار الى أحدث أعماله التي أنجزها وينتظر عرضها،بالإضافة لعدد آخر من الموضوعات الفنية. وفي مستهل حديثه مع النهار قال الفنان شهاب جوهر:

- أنجزت عملين جديدين فى الفترة القصيرة الماضية، ولم يعرضا حتى الآن وانتظر عرضهما، وهما سبع أبواب وأمي دلال والعيال.

وعن تلك الأعمال يقول:

- مسلسل سبع أبواب من تأليف الكاتب عبد المحسن الروضان وإخراج سلطان خسروه، وفي العمل عدد بارز من النجوم يتقدمهم النجم القدير سعد الفرج وجاسم النبهان وهيفاء عادل وأسمهان توفيق وبيومي فؤاد وجمال الردهان وهدى الخطيب وكم آخر من النجوم.. ويتناول عبر مجموعة من القصص تقع في ثنائيات وثلاثيات وخماسيات والعديد من القضايا الاجتماعية، وقد قدمت عدداً من حلقات العمل، من بينها مضاوي أكلها الذيب الى جوار النجمة هيفاء عادل، كما صورت مسلسل أمي دلال والعيال تأليف عبدالعزيز الحشاش وإخراج سلطان خسروه، في العمل هيفاء عادل وإبراهيم الحربي وصابرين بورشيد (رحمها الله) ورانيا شهاب وأسامة المزيعل وعبير أحمد وعبدالله بهمن وعبدالمحسن القفاص.. ويتمحور العمل حول جحود الأبناء لآبائهم وأهلهم وذويهم.. وأترك التفاصيل عند عرض العمل خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ويسلط الفنان شهاب جوهر الضوء على عمله الأخير الذي انتهى من تصويره قائلاً:

- كما أنجزت مسلسل كان خالد تأليف جميلة جمعة وإخراج نايف الراشد، وفي البطولة نايف الراشد وهيا الشعيبي وسارة القبندي وزهرة عرفات وطيف وفخرية خميس.. والأحداث دائماً في إطار اجتماعي مشوق.. وقريب من المشاهد.

وعن المرحلة التي يمثلها وجيله يقول:

- جيلي يراهن على التجديد والانطلاق بالحركة الفنية بجميع قطاعاتها (دراما تلفزيونية ومسرح سينما وإذاعة) إلى آفاق بعيدة وإضافية، وهذا ما نلمسه وبشكل واضح خلال الموسمين الأخيرين، حيث راحت الدراما تصدح بالوجوه الشابة، والمبدعين الشباب من كتاب ومخرجين وممثلين.. ومن رصد وتابع الدراما الرمضانية لمس الحضور الشبابي وتجلياته.. وهنا أشير إلى أن الدراما الخليجية تكمل بعضها البعض، وليست في معرض التنافس ووفق هذه الإحداثيات استطاعت أن تحقق الدراما التلفزيونية الكثير من الإنجازات الفنية الإضافية، وباتت تحتل موقعها البارز على خارطة الإنتاج العربي.

وعن ابتعاده عن المسرح يتحدث الفنان شهاب جوهر قائلاً:

- لست بعيداً عن المسرح، ولكنني انتظر دائماً الدور المناسب، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت ولازلت العديد من التجارب المسرحية، سواء المسرح النوعي أو الجماهيري.. ولكنني أعترف بأنني أظل أبحث عن الأدوار والشخصيات التي تحقق لي نقلة في تجربتي ومسيرتي الفنية.

ويختتم الفنان شهاب جوهر حديثه مع النهار بقوله:

- الدراما الكويتية مقبلة على نقلات كبرى بفضل جيل الشباب أولاً، ثم الدعم الإيجابي الذي تقدمه وزارة الإعلام لصناعة الإنتاج الفني.

