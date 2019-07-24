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يستعد الفنان محمد منير، لطرح أغنية جديدة بعنوان «مهموم»، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه بموقع «إنستغرام»، معلقًا: «قريبا».

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى أحمد ابراهيم، مهندس الصوت ياسر أنور، ومن إنتاج قنوات.

يذكر أن الفنان محمد منير يستعد لإحياء حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، في دورته الـ 34 التي انطلقت في الفترة من 17 وحتى 28 يوليو المقبل، بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء في الوطن العربي من خلال 140 فعالية.

