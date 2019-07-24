دوليه

سخر تشلسي من نظيره برشلونة، قبل مواجهة الفريقين الودية، أمس. وحاول النادي الكتالوني السخرية من نظيره اللندني، الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، يتضمن مقتطفات من مباراتهما بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، ليتأهل البلوز للمباراة النهائية، ويتوج باللقب. وأعاد برشلونة نشر تغريدة تشلسي، معلقًا عليها: هل هذه استعادة لذكرياتكم حينما كنتم تلعبون في دوري الأبطال يا رجال؟. ورد تشلسي على سخرية برشلونة بتغريدة جديدة، جاء فيها: من الأفضل لكم عدم ذكر دوري الأبطال بعد الموسم الذي شهدتموه.

