دوليه

تغلب تشلسي على برشلونة 2-1 أمس على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وسجل تامي أبراهام (34) وروس باركلي (81) هدفي الفريق الفائز، فيما أحرز أيفان راكيتيش هدف برشلونة (90+1).

وشهدت تشكيلة برشلونة مشاركة الفرنسي أنطوان غريزمان لأول مرة منذ انضمامه إليه قادما من أتلتيكو مدريد، وجلس على مقاعد البدلاء كل من الهولندي فرانكي دي يونغ والبرازيلي فيليبي كوتينيو، ويغيب كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز لعدم التحاقهما بعد بمعسكر الفريق.

أما تشكيلة تشلسي الذي يدربه نجمه السابق فرانك لامبارد، فشهدت مشاركة الأميركي كريستيان بوليسيتش أساسيا، إلى جانب مايسون مونت في وبدرو رودريغيز، وراء المهاجم تامي أبراهام.

وسنحت لبرشلونة فرصة مبكرة للتسجيل بالدقيقة الثانية، عندما وصلت ركنية إلى رأس غريزمان الذي غمزها نحو الصاعد أوريول بوسكيتس، لكن الأخير أطاح بمحاولته عاليا، وهدأت الامور قليلا قبل أن يلحق حارس تشلسي كيبا أريزابالاغا بالكرة قبل وصولها إلى لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي اثر تمريرة طويلة من غريزمان في الدقيقة 16.

وشعر جمهور برشلونة بالقلق بعد سقوط غريزمان أرضا إثر لعبة مشتركة مع لاعب وسط تشلسي جورجينيو، لكنه عاود اللعب قبل أن يتصدى حارس مرمى برشلونة مارك أندري تير شتيغن لتسديدة من بوليسيتش لترتد الكرة إلى أبراهام الذي سددها بغرابة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 23.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 34، عندما عندما استغل جورجينيو خطأ مؤثرا من لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس ليمرر الكرة إلى أبراهام الذي رواغ تير شتيغن قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وبدأ الفريقان في إجراء مجموعة كبيرة من التبديلات مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد لاعب برشلونة مالكوم بجانب المرمى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 47، وقام الشاب في صفوف برشلونة كارليس بيريز يمجهود فردي مميز قبل التسديد في مكان وقوف الحارس كيبا بالدقيقة 53.

وعزز باركلي تقدم الفريق اللندني بهدف ثان في الدقيقة 81، عندما تقدم البكرة قبل أن يسدد بأريحية بقدمه اليسرى كرة مقوسة عانقت شباك برشلونة، وحاول برشلونة تقليص للفارق، فتمكن من ذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عبر تسديدة من بعد 25 ياردة لراكيتيش.

