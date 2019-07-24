دوليه

انسحبت البطلة الأولمبية الأميركية كايتي ليديكي أول من امس من نهائي سباق 1500 م حرة وتصفيات 200 م حرة في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، وذلك لأسباب «طبية» بحسب ما أعلن الاتحاد الأميركي للسباحة.

ويأتي انسحاب النجمة الأميركية الفائزة بـ14 لقبا عالميا، بعد أن تنازلت الأحد عن لقب سباق 400م حرة الذي توجت به ابنة الـ22 عاما في النسخ الثلاث الماضية، لصالح الأسترالية اليافعة أريارن تيتموس (18 عاما) التي حلت أمام الأميركية الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية. وقررت ليديكي اول من امس ألا تخوض تصفيات سباق 200م حرة الذي أحرزت ذهبيته عام 2015 في قازان الروسية ونالت الفضية في النسخة الماضية عام 2017 في بودابست، ثم انسحبت لاحقا من نهائي سباق 1500م حرة الذي توجت به في البطولات الثلاث الماضية، بعد أن قيمت وضعها. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولي الاتحاد الأميركي للسباحة قولهم بأن ليديكي ستخوض الجمعة تصفيات سباق 800م حرة الذي توجت به أيضا في البطولات الثلاث الماضية، لكنهم أكدوا بأنها تذمرت من توعك صحي منذ وصولها الى غوانغجو. وقالت مديرة المنتخب الأميركي ليندساي مينتنكو «لم تكن كايتي على ما يرام منذ وصولها الى غوانغجو في 17 يوليو وتم اتخاذ هذه الاجراءات الوقائية حرصا على صحتها وتعافيها بالشكل اللازم، ومن أجل افساح المجال أمامها لتركيز طاقتها على البرنامج المقتضب».

ولم تكن ليديكي الوحيدة التي تتخذ قرار الانسحاب من سباق 200 م حرة، إذ حذت حذوها كل من الكندية تايلور راك، بطلة الكومنولث وألعاب المحيط الهادىء، والأسترالية إيما ماكيون التي نالت فضية السباق في مونديال بودابست 2017، وذلك بسبب الجدول المزدحم.

