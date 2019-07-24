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دوليه

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السباحات لإيكي: لا تستسلمي


قادت البطلة السويدية سارة سيوستروم لفتة تضامن مع نظيرتها اليابانية ريكاكو إيكي التي تصارع مرض السرطان، وذلك بعد نهائي سباق 100م فراشة الذي حلت فيه ثانية خلف الكندية مارغريت ماكنيل وأمام الاسترالية إيما ماكيون أول من أمس في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية.
ووقفت سيوستروم بجانب ماكنيل وماكيون على منصة التتويج مع رسالة كتبتها السباحات الثلاث على كفهن، دعما لمنافستهن إيكي الغائبة عن بطولة العالم بسبب صراعها مع مرض السرطان. وكتبت البطلات الثلاث «لا تستسلمي أبدا ريكاكو إيكي»، ثم قالت سيوستروم بعدها «أتمنى حقا أن تتغلب على هذا السرطان. إنها مقاتلة حقيقية والفائزة الحقيقية».


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