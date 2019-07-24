دوليه

أعلن ريال بيتيس الإسباني اول من امس تعاقده مع لاعب وسط ليون ومنتخب فرنسا نبيل فقير حتى عام 2023. وقال الفريق الأندلسي في بيان نشره على موقعه الرسمي في الانترنت «ريال بيتيس توصل إلى اتفاق مع أولمبيك ليون لضم لاعب وسطه نبيل فقير. الدولي الفرنسي وقع عقدا مع النادي الأخضر والأبيض حتى عام 2023». وأضاف «بانضمام فقير، يحصل ريال بيتيس على لاعب مبدع بجودة فنية عالية وتسديد جيد للكرة وموهبة إضافية في الهجوم».وسافر فقير، الجزائري الأصل، أول من امس الى اشبيلية لاجتياز الفحص الطبي الروتيني وقام بنشر فيديو في حسابه على إنستغرام ظهر خلاله وهو يرفع قميصه الابيض والاخضر الجديد. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أنها «تزيد قليلاً عن 20 مليون يورو ويمكن أن تضاف إليها عشرة ملايين يورو مكافآت». وأضافت أن فقير (26 عاما) الذي كان يتقاضى 350 ألف يورو شهريا في ليون، سيحصل على راتب أكبر مع النادي الأندلسي، لكنها اعتبرت الصفقة مخيبة من الناحية الرياضية لصانع الألعاب كون النادي الأندلسي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الإسباني ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية، على عكس ليون ونابولي الإيطالي الذي كان يرغب في الحصول على خدمات قائد النادي الفرنسي. وكان فقير قاب قوسين أو أدنى الصيف الماضي من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنكليزي مقابل نحو 70 مليون يورو، لكن الصفقة فشلت بعد الزيارة الطبية للاعب، ثم انخفضت قيمته السوقية بعد موسم متذبذب مع ليون (2018-2019).وخاض فقير 21 مباراة دولية وتوج العام الماضي بلقب مونديال روسيا.

