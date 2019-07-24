دوليه

سيعود لاعب الارتكاز السابق تيم دنكان الى فريقه سان أنتونيو سبيرز الذي توج معه بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 5 مرات بين 1999 و2014، وذلك ليكون مساعدا للمدرب غريغ بوبوفيتش بحسب ما أعلن النادي.

ونقل سان أنتونيو عن بوبوفيتش قوله مازحا «من المناسب تماما، أنه وبعد أن خدمت بولاء طيلة 19 عاما كمساعد لتيم دنكان، أن يرد لي الخدمة».

ولم يبتعد دنكان (43 عاما) عن سان أنتونيو منذ اعتزاله اللعب عام 2016، إذ تواجد بشكل متواصل في تمارين الفريق لتقديم المساعدة لكن بصفة غير رسمية.

ويعتبر دنكان من أبرز لاعبي الارتكاز الذين مروا في تاريخ الدوري، وهو اللاعب الوحيد الذي أحرز اللقب في ثلاثة عقود مختلفة (1999 و2003 و2005 و2007 و2014)، كما أنه أحد ثلاثة لاعبين حققوا أكثر من ألف انتصار في الدوري خلف كريم عبد الجبار وروبرت باريش، والوحيد الذي حقق هذا الرقم مع فريق واحد.