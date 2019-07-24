دوليه

يخطط الأهلي لحسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميا اليوم عندما يواجه المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 33 للمسابقة.

أما الزمالك الذي سيواجه الإسماعيلي اليوم أيضا في اللقاء المؤجل من الجولة 27 فيأمل في الفوز وانتظار هدية من المقاولون بالتعادل مع الأهلي لتأجيل الحسم لمباراة القمة يوم الأحد القادم.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويأتي الزمالك ثالثاً برصيد 69 نقطة خلف بيراميدز الوصيف صاحب الـ70 نقطة لكنه خاض كل مبارياته في المسابقة.

ووفقا لذلك فإن فوز الأهلي سيرفع رصيده إلى 77 نقطة ولو فاز الزمالك سيصبح رصيده 72 نقطة بما يمنح الأحمر اللقب حيث يستحيل تعويض الفارق في لقاء القمة بين الفريقين.

أما حال تعادل الأهلي وفوز الزمالك سيصبح الفارق بينهما 3 نقاط وبالتالي فإن مباراة القمة ستحدد البطل حيث سيحتاج الأحمر للتعادل أو الفوز أما الأبيض فسيفوز بالدوري حال انتصاره وقتها.

ووفقا للجدول الموضوع من الاتحاد المصري فستقام المباراتان في توقيت واحد وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الأهلي من جانبه استعد بقوة للقاء بمعسكر في إسبانيا تحت قيادة مدربه مارتن لاسارتي.ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور ورمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات ووليد أزارو.

أما المقاولون فيقوده عماد النحاس لاعب الأهلي الأسبق وسيحاول تقديم مباراة كبيرة للرد على اتهامات رئيس الزمالك مرتضى منصور بان الفريق سيتساهل امام الاهلي.

ويغيب عن الفريق نجمه طاهر محمد طاهر العائد من الإصابة بجانب هداف الدوري أحمد علي المنتقل لبيراميدز.

ويحلم الزمالك بقيادة مدربه خالد جلال بسير الأمور لصالحه اليوم بتحقيق الفوز أولا خاصة وأن الفريق بات مهددا بالغياب عن دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

وحال عدم قدرة الزمالك على القفز للمركز الثاني فإنه سيلعب في كأس الكونفيدرالية فيما سينضم بيراميدز للأهلي في دوري الأبطال.

ويدرس جلال إجراء بعض التغييرات في مباراة اليوم حيث قد يدفع بعماد السيد في حراسة المرمى بعد الأخطاء الكارثية لعمر صلاح أمام الجونة وسيتوقف ذلك على مدى جهوزية عماد بعدما غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

أما الإسماعيلي فيسعى هو الآخر لتقديم مباراة قوية للرد على الاتهامات التي توجه له دائما بمحاباة الزمالك واللعب أمامه بتراخ شديد في ظل العلاقات القوية بينهما.

