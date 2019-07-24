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حث رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح لاعبي الأزرق على بذل أقصى الجهود في المرحلة المقبلة وتمثيل الكرة الكويتية خير تمثيل من أجل العودة مجددا الى منصات التتويج.

وتابع الشيخ فهد مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية محمد جعفر تدريبات الأزرق التي جرت أول من امس ضمن المعسكر الذي يخوضه المنتخب في مدينة مارلو الإنكليزية استعدادا لخوض بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق بدءا من 31 الشهر الحالي، وكذلك استعدادا للتصفيات المشتركة المؤدية إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وحرص الشيخ فهد على الاجتماع مع اللاعبين بحضور رئيس الوفد د. أحمد عجب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بهدف مساندتهم ورفع معنوياتهم قبل بدء المشوار في أول بطولة بعد رفع الإيقاف الرياضي عن الكرة الكويتية. ويختبر الأزرق همته غداً في مواجهة ودية رابعة وأخيرة في المعسكر الإنكليزي أمام أستون فيلا أحد أندية الدرجة الممتازة في إنكلترا،على أن يعود الوفد إلى البلاد يوم السبت، ثم يتدرب الفريق في الكويت أيام 29 و30 و31 الشهر الحالي حتى موعد المغادرة إلى العراق يوم 1 أغسطس للمشاركة في البطولة في بطولة غرب آسيا.

وخلال معسكره الحالي فاز الأزرق على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي، فيما خسر أمام مايدنهيد بهدف نظيف في مباراته الثالثة.

وسيكون لقاء الغد أكثر قوة من المواجهات الماضية، على اعتبار ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكرواتي روميو يوزاك حرص على التدرج التصاعدي لهذه الاختبارات الودية، بهدف الاستفادة من خوضها من الجوانب الفنية والبدينة والمعنوية.

وطمأن رئيس الجهاز الطبي د. عبدالمجيد البناي على جهوزية جميع اللاعبين بعد تعافي المصابين ودخولهم التدريبات الجماعية وهم عامر المعتوق وعلي خلف ومحمد السويدان وفيصل زايد، ويبقى شبيب الخالدي الغائب الوحيد عن التدريبات بسبب شكواه من إصابة في الركبة.

وسيبدأ الأزرق مشواره في بطولة غرب آسيا أمام السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسوا الحريري في أربيل، ثم يتواجه مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.

بدوره، صّعد المنتخب الأردني تحضيراته البدنية والفنية، في مدينة اسطنبول التركية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا التاسعة.

وركز الجهاز الفني على العديد من الجوانب البدنية والتكتيكية، فيما ينتظر ان يخوض النشامى مباراة ودية اليوم مع احد الاندية المحلية في تركيا، للوقوف على مستوى الجهوزية لجميع اللاعبين الـ26 المتواجدين حالياً مع المنتخب في اسطنبول، سعياً للاستقرار على القائمة النهائية لـ «غرب آسيا» نهاية الشهر الحالي.

من ناحيته يواصل المنتخب البحريني تحضيراته في معسكره الخارجي المقام في البرتغال، والذي يستمر حتى يوم الاحد المقبل.وضمن المعسكر، لعب المنتخب البحريني مباراتين وديتين في يوم واحد (الجمعة) تعادل في الأولى 2-2 مع ماريتيمو وهو أحد أندية دوري الدرجة الأولى في البرتغال، فيما فاز في الثانية 2 -1 على فريق أمورا.

وتضم قائمة المنتخب البحريني الأول في معسكر البرتغال 28 لاعبا هم: سيد علوي، سيد محمد جعفر، حمد الدوسري، سيد رضا عيسى، محمد عادل، وليد الحيام، أحمد عبدالله، عبدالله الهزاع، حمد شمسان، سيد مهدي باقر، أحمد نبيل، سيد محمد عدنان، عبدالوهاب علي، علي حرم، محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، جاسم الشيخ، سيد ضياء، كميل الأسود، عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، محمد الرميحي، سيد هاشم عيسى، إسماعيل عبداللطيف، عيسى جهاد، علي مدن، سامي الحسيني وعيسى موسى.

